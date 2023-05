Motorista flagra bomba de combustível contando litragem mesmo após desligada, no Carrefour Posto Goiânia Sul

Um vídeo registrado pelo motorista Douglas Rodrigues, de 28 anos, indignou o condutor e serviu como alerta.

Na gravação, o homem flagrou o momento em que uma bomba de combustível continuava a contagem do preço mesmo quando o carro dele não estava mais sendo abastecido.

Na filmagem, gravada no dia 07 de maio, no Carrefour Posto Goiânia Sul, no Jardim Goiás, é possível ver o valor a ser pago e a litragem aumentando mesmo após a retirada do bico do tanque do carro.

Em nota enviada à imprensa, a rede Carrefour informou que, após a ação, prestou atendimento ao cliente e que todas as providências necessárias para o reparo do equipamento foram tomadas.

O hipermercado também lamentou o ocorrido e alegou que a aferição dos bicos de todas as bombas do posto é realizada de forma semanal.