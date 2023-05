Com a chegada do Dia das Mães, a procura por encontrar algo perfeito para homenageá-la vai aumentando entre os filhos. E nada melhor do que emocioná-la do que enviar algumas mensagens de WhatsApp.

Frases simples, mas sinceras e cheias de significado são capazes de derreter o coração dela e fazê-la ter um dia feliz por conta das suas palavras. Então fica a dica!

6 mensagens de WhatsApp para enviar no Dia das Mães e demonstrar todo o seu amor

1. “Mãe, hoje é o seu dia e eu quero que saiba que você é a pessoa mais importante da minha vida. Obrigada por tudo que você fez e faz por mim. Eu te amo demais!”

Essa declaração é capaz de fazer com que a sua mãe se derreta e fique completamente feliz com a sua demonstração de amor. Por isso, não hesite em enviá-la.

2. “Eu sou muito grato por ter uma mãe tão maravilhosa como você. Te amo muito e desejo um feliz Dia das Mães!”

Outra mensagem que também fará com que sua mãe fique consciente de todo o amor que você sente por ela é essa. Com essa frase, ela terá certeza de todo o carinho que você sente por ela.

3. “Obrigada por me ensinar a ser forte e a nunca desistir dos meus sonhos”

Com essa frase, sua mãe terá consciência de que você valoriza todos os esforços dela e toda a dedicação que ela tem com você. Então, fica a dica!

4. Eu sou muito grata por ter você na minha vida

Embora seja clichê e simples, essa frase é mais uma das mensagens de WhatsApp para enviar no Dia das Mães que fará com que ela fique bastante feliz com você.

5. “Obrigada por ser minha inspiração e por me ensinar a ser uma pessoa melhor a cada dia”

Apesar de ser uma mensagem bastante utilizada durante a data, essa é sempre uma frase que funciona e é capaz de despertar sentimentos sinceros na genitora.

6. “Você é o meu porto seguro, a minha confidente e a minha melhor amiga. Eu te amo!”

Por fim, esta é mais uma mensagem para enviar para a sua mãe durante a data. Isso fará com que ela se sinta mais próxima de você a relação entre vocês.

