Vamos ser sinceras: não é fácil quando estamos namorando ou ficando com um homem e do nada e ele começar a gostar de outra.

Afinal, nessas horas ele prefere não falar nada, apenas mudar completamente de comportamento contigo, invés de falar a verdade e sanar suas inseguranças.

Jamais entenderemos o que se passa na cabeça dele, mas uma coisa é certa: precisamos ficar atentas a essas tais mudanças para evitar decepções maiores.

6 mudanças de comportamento que um homem que está gostando de outra começa a ter:

1. Você não é mais prioridade

Começando nossa lista, é muito fácil reconhecer quando não somos mais prioridade na vida daquele que gostamos.

Afinal de contas, fica muito nítido que não encaixamos mais naquele lugar e a outra pode ter tomado o nosso espaço.

2. As conversas de vocês ficaram vazias

Sabe quando parece que você está ali apenas para ouvi-lo e tampouco importa o que você tem para falar?

Pois bem, quando as conversas passam a ficar vazias, é um sinal de que outra mulher pode estar ali deixando as coisinhas quentes com ele.

3. Ele mudou da água para o vinho

Alguns homens não possuem responsabilidade emocional. Sendo assim, a partir do momento em que conquistam o que querem, partem para cima de outra e sequer dão satisfação para aquela que ficou para trás.

Nessas horas, eles preferem apenas mudar de comportamento do que falar a verdade, sendo um alguém completamente diferente daquele que a gente conheceu.

4. Há um abismo entre vocês

O homem que não quer falar que está com outra no coração instintivamente cria um abismo entre vocês.

Assim, ele se afasta de você, aliado a uma grande frieza para engatilhar o casal ao fim.

5. Fica uma insegurança entre vocês

Aquele clima tenso entre você e seu ficante não é por acaso, isso é uma insegurança que nasceu naturalmente depois que essa paquera arranjou outra pessoa.

6. O “eu te amo” perde o sentido

Por fim, se você e seu contatinho já estavam na fase de dizer “eu te amo” para o outro, mas do nada parece que essa simples frase virou um tabu entre vocês, pode ser mais um sinal de que tem outra pessoa.

Afinal, quando o “eu te amo” é dito da boca para fora é porque para outro amado está sendo dito de forma sincera.

