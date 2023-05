Por causa de som alto, policial agride dono de distribuidora na frente da esposa grávida em Formosa

Por conta de uma reclamação de som alto, um policial militar (PM) de Formosa agrediu o dono de uma distribuidora, na presença da esposa grávida do mesmo, nesta nesta sexta-feira (12).

O agente em questão foi identificado como Ildeval Machado de Sousa e, segundo o proprietário do estabelecimento, ele teria discutido com um dos clientes, que estava com o carro estacionado ouvindo música.

Após ordenar que abaixasse o som, o consumidor reclamou de abuso na forma como o policial deu o comando. Ildeval então teria dito que “quebraria a cara de todos” se ouvisse o som novamente.

Ao sair da distribuidora, outro cliente também reclamou da postura do policial. Neste momento, ele foi até o carro e voltou com o spray de pimenta, atacando os clientes presentes no local.

O dono do estabelecimento afirma não ter participado das discussões, mas a situação saiu do controle e acabou sobrando para ele. O policial alegou perturbação do sossego e resolveu levá-lo preso.

O homem tentou resistir e foi agredido com chutes, spray de pimenta no rosto e foi ainda derrubado no chão, tudo isso na frente da esposa que estava grávida e o ajudava trabalhando também no lugar.

Ildeval alega que além da perturbação do sossego, houve também desacato e resistência à prisão por parte do proprietário.

O Portal 6 tentou contato com o Batalhão da Polícia Militar de Formosa, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.