Ausência de cantores internacionais no VillaMix 2023 gera critica entre internautas e admiradores

A divulgação da lista de artistas confirmados para a nova edição do tradicional festival VillaMix pareceu não ter agradado os internautas e admiradores do evento nas redes sociais.

Ao contrário das últimas festividades, o evento de 2023 – previsto para acontecer no dia 02 de julho, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia – não contará com a presença de cantores estrangeiros.

Até o momento, foram confirmados os cantores Luan Santana, Pedro Sampaio, Ana Castela, Gustavo Mioto , MC Ryan, a dupla Zé Neto e Cristiano, o grupo Menos é Mais, entre outros.

Na página oficial do evento no Instagram, muitos usuários da web criticaram a ausência de figuras estrangeiras na festa e compararam o evento com outras edições.

“Poxa, 0 atrações internacionais, já foram melhores em”, escreveu um.

“Na moral, eu esperava muito mais”, disse um usuário.

É importante ressaltar que, apesar das críticas, o evento deste ano será uma Premiere oficial e consiste em uma amostra do festival que vai acontecer no ano que vem.

Vale lembrar que, em 2017, o evento contou com a participação da cantora Demi Lovato e do artista Maluma. Já em 2019, o cantor Liam Payne foi um dos convidados da festa.

Veja alguns dos comentários: