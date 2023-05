Filhas fazem homenagem emocionante para Thais Medeiros: “nós te amamos”

As filhas da trancista Thais Medeiros, jovem que está internada desde o dia 17 de fevereiro após ter uma grave reação alérgica a pimenta, fizeram uma homenagem em vídeo para ela neste Dia das Mães.

Nas imagens, divulgadas no Instagram de Thais, na tarde deste domingo (14), Antonella, de 08 anos, e Valentina, de 06, declaram a saudade que sentem da genitora e pedem para que ela se recupere e volte o quanto antes para casa.

“Nós te amamos”, dizem as crianças, juntas, ao final da gravação.

O vídeo também mostra o momento do encontro das filhas com Thais, no qual elas fazem carinho no cabelo e no braço da jovem.

Conforme a avó das crianças, Adriana Medeiros, a trancista ainda não recuperou totalmente a visão. No entanto, ela consegue sentir a presença das pessoas ao redor e entende o que estão falando.