Impossível não chorar com homenagem de Dia das Mães de Murilo Huff para Marília Mendonça

Neste domingo (14), o cantor Murilo Huff postou uma homenagem de Dia das Mães para Marília Mendonça, que faleceu após um acidente de avião no final de 2021.

Junto com Marília, Murilo teve o pequeno Léo, atualmente com três anos. Na publicação, o sertanejo também traz um compilado de momentos entre a criança e Dona Ruth, avó e mãe da artista.

Na legenda, Murilo escreveu: “Feliz dia das mães à todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas veinha [sic]”.

O vídeo também traz rapidamente um momento em que Marília está tocando violão para Léo, quando ele ainda era um bebê.

Nos comentários, foram várias as pessoas que se emocionaram com a homenagem e relembraram com carinho como a cantora era amada e quanto ela deixou saudade.