Mãe se enfurece ao descobrir o que a sogra pretendia fazer após nascimento do filho dela

Tensões entre sogra e nora são comuns, no entanto, um caso ganhou destaque quando a avó fez um pedido chocante. Segundo a mãe, a sogra gostaria que o neto a chamasse de “mamãe”.

O relato foi publicado no Reddit e rendeu diversos comentários. A mãe explicou que, enquanto ainda estava grávida do primeiro filho, perguntou à sogra como ela gostaria de ser chamada pelo neto.

“Pensei que ela gostaria de algo como vó, vovó ou algo do tipo, mas algo tradicional. Também não me importaria se ela escolhesse algo do seu próprio idioma, mas não… Ela escolheu ser chamada de ‘Mamãe'”, conta.

A situação ficou ainda mais complicada quando o marido tentou defender a própria mãe. Porém, a mulher conseguiu fazê-lo entender todo o contexto de forma prática.

“Apenas perguntei se ele gostaria que nosso filho chamasse meu pai de ‘Papai’”. Como o casal não concordou com o pedido, a sogra é chamada apenas de “vovó”.

Diante do relato, internautas elogiaram a forma como a mãe lidou com o caso. “Você está de parabéns por ter usado ele como exemplo! Foi a melhor forma possível de fazer seu marido entender sua situação e como era estranho”, escreveu uma pessoa.