Enfrentar as dores de um relacionamento fracassado não é para qualquer um, para haverá alguns signos que vão superar um término e seguir em frente de cabeça erguida.

Fechar os ciclos pode ser muito difícil para essas casas. Porém, neste finalzinho de Mercúrio Retrógrado, isso pode ficar mais fácil. Depois de tanta confusão, chegou o momento do alívio.

Acredite: essa história já ficou para trás e não dá para ter mais nenhum sucesso com essa pessoa. Siga em frente e confie no processo!

Confira quais as casas astrológicas que poderão sair desse impasse de sofrimento e recaídas e ser, finalmente, muito feliz!

Os signos que vão superar um término e todas as dores que esse relacionamento trouxe:

1. Virgem

Os virginianos podem enfrentar, de uma vez por todas, esse processo de rompimento ruim. Não é fácil para esses nativos fechar um ciclo e pôr um ponto final na história.

Mas encare como uma chance de crescimento pessoal e emocional. Isso poderá abrir um leque de novas opções para vocês.

Essa pessoa já não combina mais com sua atual realidade. Existem novos projetos para serem colocados em ação e esse atraso só irá atrapalhar.

2. Escorpião

Os escorpianos, por suas vezes, vieram prolongando esse sofrimento por vários dias. Chega! Se a pessoa não quer estar do seu lado, da forma que acha justo, então não há motivos para implorar o mínimo.

Esse turbilhão de sentimentos tem muito a ver com a retrogradação de Mercúrio. Porém, com a chegada do fim do fenômeno, tudo poderá se alinhar.

Dê passos maiores e saia dessa zona antiga. É hora de crescer mais e deixar o que não agrega mais em nada bem lá no passado.

3. Capricórnio

Por fim, os capricornianos também conseguirão se livrar desse trauma, principalmente os nativos que já estavam se sentindo sufocados com as cobranças do parceiro.

Esse alguém não compreendia muito bem suas demandas e limitações e isso deixou os nativos completamente cansados. Chega! É hora de caminhar um pouco sozinho.

