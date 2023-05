Denunciada por bater no filho, mãe é absolvida pela Justiça em Goiás

Denunciada por ter dado “varadas” no filho, uma mãe de Itumbiara, no Sul do estado, foi inocentada da acusação de lesão corporal contra o filho menor de idade.

O caso foi julgado pelo juiz Alessandro Luiz de Souza. No entendimento do magistrado, houve a ausência de dolo. De acordo com ele, a agressão foi motivada pelo comportamento do filho e não houve reincidência posteriormente.

A denúncia ocorreu em janeiro de 2022, quando a mãe deu uma varada nas costas do filho por ele se recusar a juntar os brinquedos. Logo depois o filho acendeu um fósforo, momento em que novamente foi agredida nas pernas.

Após ver as marcas avermelhadas no corpo da criança, o pai procurou a polícia para realizar a denúncia. A mãe admitiu ter dado as varadas no filho.

Na decisão o magistrado apontou que apesar de considerar a atitude reprovável, não houve excesso de gravidade, estando em um contexto de “correção” do filho.

“Assim, em razão da ausência de dolo a absolvição da acusada é medida que impõe, restando prejudicada a análise da culpabilidade no caso em questão”, sentenciou o juiz.