É do interior de Goiás ganhador de quase R$ 900 mil na Lotofácil; saiba qual cidade

Um apostador de Goiás tirou a sorte grande no último sorteio da Lotofácil. No Concurso 2811, sorteado no sábado (13), duas apostas de todo o país receberam uma bolada de R$ 899.457,19

O sortudo é de Rio Verde, Sudoeste do estado, e o registro foi feito na Lotérica Boa Sorte.

Já o outro é de São José do Egito (PE) e foi feita por meio de canais eletrônicos

As 15 dezenas sorteadas foram: 02 –03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 15 – 16 – 22 – 23 – 25.

O próximo sorteio está marcado para segunda (15) e o valor estimado do prêmio é de R$ 1,7 milhão.