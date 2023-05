Esses são os produtos mais comercializados pelos goianos na internet em 2022

Goiás vendeu R$ 2,49 bilhões de forma virtual no ano de 2022, sendo que automóveis foram os produtos mais comercializados, totalizando em R$ 279 milhões. Em segundo lugar, goianos venderam uma quantidade impressionante de fritadeiras eletrotérmicas, ganhando R$ 103 milhões.

Smartphones levaram o terceiro lugar de produtos vendidos por e-commerce, seguidos por aparelhos receptores de televisão e camisetas. Vale destacar que o estado foi o maior em vendas do Centro-Oeste, responsável por 48%.

Assim sendo, o comércio interno foi responsável pela maior parte das transações, movimentando R$ 1,22 bilhão, o que representa 53% do total. Já o segundo maior comprador de anunciantes goianos foi São Paulo (R$ 320 milhões) e o terceiro foi o Distrito Federal (R$ 170 milhões).

Os dados são da pesquisa inédita do Observatório do Comércio Eletrônico, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), lançada na última quinta-feira (11).

Enquanto os ganhos foram de mais de R$ 2 bilhões, os gastos por e-commerce foram quase R$ 6 bilhões. Segundo a plataforma, o estado realizou a compra de R$ 5,87 bilhões em produtos, sendo o primeiro smartphones, com automóveis e livros em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

A maior parte das transações foram feitas com São Paulo (R$ 2,21 bilhões), seguido pelo comércio interno. Minas Gerais levou o terceiro lugar, totalizando em aproximadamente R$ 640 milhões saindo do bolso goiano para o bolso mineiro.