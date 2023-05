Juíza de Anápolis é a nova auxiliar da ministra Cármem Lúcia no STF

A juíza Aline Vieira Tomás Protásio, da comarca de Anápolis, foi escolhida para integrar o gabinete da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, como auxiliar administrativa.

O pedido para a integração da magistrada na equipe partiu de uma solicitação feita pela presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e foi autorizada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), o desembargador Carlos França.

Conforme publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira (11), Aline Vieira atuará como juíza auxiliar do gabinete da ministra Cármen Lúcia.

Durante uma sessão ordinária realizada na quarta-feira (10), a juíza ressaltou que o momento é algo sonhado por ela desde criança e que se sentia honrada ao pleitear um cargo.

“Traduzindo em poucas palavras, este momento tão valioso e sonhado desde minha infância, eu diria que é a concretização da cidadania, caminhando de mãos dadas com a realização profissional”, comemorou.