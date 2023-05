Saiba qual é a empresa de Goiânia que passou R$ 25 mil em dinheiro para Michelle Bolsonaro

A empresa Cedro Líbano Comércio de Madeira, localizada em Goiânia, vem sendo investigada pela Polícia Federal (PF) suspeita de participar de um esquema de pagamento em dinheiro vivo, proveniente de recursos públicos, para as despesas da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Os dados foram apurados e divulgados pelo portal UOL.

O estabelecimento trabalha com materiais de construção e madeiras e tinha contratos públicos com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

O comércio chegou a depositar R$ 25.360 na conta do tenente-coronel Mauro Cid – auxiliar do ex-presidente que foi preso no dia 03 de maio acusado de participar de uma organização criminosa que falsificava cartões de vacinação contra a Covid-19.

Segundo a PF, Michelle utilizava um cartão de crédito vinculado à conta de Rosimary Cardoso, que era parlamentar no Senado – além de ter recebido depósitos em dinheiro vivo na conta da amiga para o pagamento de gastos.

Em conversas interceptadas pela corporação entre o ex-ajudante e duas assessoras da ex-primeira dama, é revelado que o esquema ocorria em uma espécie de “dinâmica sobre o depósitos em dinheiro para as contas de terceiros”, com a orientação de não deixar registros e “impossibilidades de transferências”.

De acordo com dados obtidos pela quebra dos sigilos bancários de auxiliares de Mauro Cid, os pagamentos aconteceram pelo menos até julho de 2022.