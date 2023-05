Após perder caixa de cerveja e R$ 50 em jogo de sinuca, homem se enfurece e mata adversário

O que era para ser um momento de descontração durante uma partida de sinuca resultou na morte de um homem, de 44 anos. O caso aconteceu no domingo (14), por volta das 15h, em Santa Helena de Goiás.

O Portal 6 apurou que a situação foi motivada após o autor do crime, de 48 anos, perder um jogo que valia uma caixa de cerveja. Na sequência, retomou uma nova partida e já estava perdendo R$ 50.

Findada a primeira partida, iniciou-se outra. Assim, os jogadores começaram a discutir sobre uma jogada que colocou em risco o resultado da partida e que ocasionaria na derrota do acusado.

Após o bate-boca, o homem saiu do bar, foi até o veículo, pegou uma faca que estava no porta-malas do carro e começou a ameaçar o adversário.

Em um dado momento, o acusado pegou o taco de sinuca e tentou agredir a vítima algumas vezes, mas, depois, sacou a faca da cintura e foi em direção ao outro homem.

Para tentar se defender, a vítima pegou uma vassoura e correu para fora do estabelecimento, mas foi alcançado pelo autor que desferiu alguns golpes de faca na região do tórax.

Após o crime, o homem jogou a faca em frente ao bar, entrou no veículo e fugiu do local. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no lugar e constatou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para a retirada.

Até o momento, o autor do crime não foi localizado pela corporação.