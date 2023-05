Aviso para todos que têm o aplicativo Meu INSS baixado no celular

Os beneficiários do INSS que têm o aplicativo Meu INSS, plataforma que reúne serviços e informações sobre os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, baixado no celular, devem ficar alerta. Isso porque o aplicativo passará a oferecer aos segurados o valor das taxas de juros de novas operações sobre empréstimos consignados, cartão de crédito e cartão de crédito consignado.

As atualizações ainda seguem sem data para serem implementadas no aplicativo, mas deverão ser colocadas em prática após o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovar, no último dia 04, duas resoluções que recomendavam mais transparência em dados das operações.

Em dos documentos apresentados pelo órgão, o conselho orienta que o aplicativo passe a informar aos segurados o valor das taxas de juros ofertadas para as novas operações e o número de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou Central de Atendimento (CAC).

No entanto, para que isso aconteça, o órgão orienta que os bancos e instituições financeiras que ofereçam as operações a aposentados e pensionistas liberam ao INSS informações como: taxas de juros mensal e anual; custo efetivo total; data do primeiro desconto; valores do imposto sobre operações e dos recursos pagos a título de dívida quando a contratação for oriunda de portabilidade ou refinanciamento e informação diária das taxas ofertadas para novas operações.

Em meio aos requisitos, o INSS informou que irá avaliar as recomendações feitas pelo Conselho Nacional da Previdência Social e que, em breve, deverá publicar um ato normativo falando sobre o assunto. De acordo com o Instituto, o documento trará um prazo certo para que as instituições financeiras possam se adequar a nova regra.

“A recomendação do conselho é viável e necessária, e trará maior clareza ao beneficiário no processo de contratação de empréstimo consignado”, afirmou o instituto.

