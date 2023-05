Chapada dos Veadeiros será palco de evento que reúne raizeiros, Kalungas e povos indígenas

A Chapada dos Veadeiros, na Região Nordeste de Goiás, receberá o evento Raízes, entre os dias 25 e 28 de maio, que reúne diversas culturas em atividades coletivas. Participarão raizeiros, Kalungas e povos indígenas em mais de 40 atividades.

Serão cerca de 80 mestres e mestras de saberes tradicionais, e o evento ocorrerá tanto na Vila de São Jorge quanto em Alto Paraíso de Goiás. Dentre os programas previstos na agenda, apenas quatro terão cobrança de entrada.

A proposta é de uma celebração imersiva no Cerrado. Serão oficinas, rodas de conversa, benzimentos, saídas de campo na mata, exposições, documentários, minicursos, feiras e noites culturais.

As atividades também incluirão os baixinhos, com contação de histórias infantis. Os programas pagos serão apenas as festas noturnas, que contam com música ao vivo e convidados especiais.

Algumas das oficinas, como por exemplo os benzimentos, serão realizadas dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma área com mais de 65 mil hectares preservados e cachoeiras de mais de 100 metros de altura.

O evento é uma iniciativa do coletivo Três Luas Etnobotânica e Produções Culturais, e nesta edição terá como planta homenageada a Sucupira, árvore nativa com diversas propriedades medicinais.