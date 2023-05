Menina sequestrada pela própria mãe em 2017 é localizada nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Uma menina foi localizada pela polícia seis anos após ser sequestrada pela própria mãe nos Estados Unidos.

Kayla Unbehaun foi encontrada na Carolina do Norte, informou o NCMEC (Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas). A mãe dela, Heather Unhebhaun, foi presa.

A menina, agora com 15 anos, foi levada pela mãe aos 9 anos, de South Elgin, Illinois, em 5 de julho de 2017.

Heather Unbehaun fugiu com a filha antes de o pai de Kayla, Ryan, buscá-la. Ele não foi informado para onde elas viajariam e procurou a polícia.

Uma pessoa teria as reconhecido após assistir a um episódio do programa “Mistérios Sem Solução”, da Netflix, e chamou a polícia, de acordo com a WSOC TV. Ainda segundo a reportagem, ela será levada para Illinois.