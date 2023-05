Saiba quais são os cinco carros seminovos mais valorizados em Goiás neste ano

Pesquisa da Mobiauto apontou quais são os carros populares seminovos que mais foram valorizados em âmbito nacional e estadual. Em Goiás, o carro que lidera a lista é o Volkswagen Up! 2020, com variação de 5,73% entre o primeiro quadrimestre de 2022 e 2023. Vale destacar que são considerados veículos populares aqueles com motores de até 1.000 cm³ e que possuem menos tributações.

Em segundo lugar, o Hyundai HB20S 2020 valorizou em 4,29%, seguido pelo Chevrolet Joy 2020 (2,53%), Fiat Mobi 2020 (1,79%) e Hyundai HB20 2020 (0,99%).

Em nível nacional, as tendências foram diferentes. Embora o primeiro lugar tenha se mantido, o restante apresentou alterações. Assim, o segundo carro seminovo mais valorizado foi o Nissan March 2020 (2,67%), seguido pelo Fiat Grand Siena 2021 (1,75%), Chevrolet Onix 2022 (1,45%) e Fiat Mobi 2020 (0,67%).

De acordo com o consultor automotivo e CEO da Mobiauto, Sant Clair Castro Jr., as divergências são justificadas pelos hábitos de consumo que são percebidos em cada região.

O levantamento analisou 64 modelos e 178 versões, sendo que carros específicos podem ter sofrido reajustes mais notáveis nas versões zero km, o que levanta a cotação dos seminovos.