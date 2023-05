Disputa por cenário para fotografia termina em pancadaria na Disney

A disputa entre duas famílias por um cenário para fotos no parque Walt Disney World, em Orlando, na Flórida, terminou em pancadaria e com ao menos uma pessoa ferida.

Duas famílias se desentenderam na hora de tirar fotos em frente à placa comemorativa aos cem anos da Walt Disney Company, no Magic Kingdom.

O incidente ocorreu na segunda-feira (15) e foi registrado em um vídeo que se espalhou pelas redes sociais.

A confusão teria começado quando uma família numerosa chegou ao local para tirar uma foto. Na área estava outra família, ainda fazendo uma sessão de imagens diante do monumento.

Agentes do gabinete do xerife do condado de Orange disseram à Fox News que a confusão começou quando um membro do grupo menor pediu que alguém do grupo maior se movesse para abrir espaço para que ele pudesse terminar de fazer as fotos.

Nesse momento, um indivíduo da família numerosa, visivelmente irritado, começou a dar socos no homem. “Você viu como ele explodiu?” uma pessoa pode ser ouvida dizendo no vídeo. “Eu estava andando bem aqui e vi isso acontecendo”.

Uma pessoa ferida na briga recebeu atendimento no parque temático, mas se recusou a apresentar queixa. Os policiais disseram que duas pessoas da família maior foram forçadas a deixar o parque da Disney.