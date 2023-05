Estilista goiano vai entrar na passarela com ‘Cora Coralina’ na São Paulo Fashion Week

O goiano Theo Alexandre estará levando Goiás ao desfile do São Paulo Fashion Week, no próximo dia 27 de maio, às 18h30, no Komplexo Tempo.

O diretor criativo da Thear Vestuário contou ao Portal 6 que já é a terceira participação no evento, sendo um dos únicos representantes do estado, ao lado de Naya Violeta.

A coleção MethAMORfose busca inspiração na vida da poetisa Cora Coralina, para além da personalidade reconhecida no Brasil, com um olhar para que era a mulher. O estilista fez uma imersão na Cidade de Goiás, onde Cora viveu, e teve acesso ao guarda-roupa da figura histórica.

Para produzir a coleção, ele consultou as modelagens, tecidos e acabamentos de diferentes modelos usados e até costurados pela própria poetisa.

No entanto, Theo não buscou somente inspiração, como também autorização. Em uma ação inédita, o goiano enviou uma carta à filha da Cora, Vivência, que aceitou a homenagem.

“Aos 95 anos, ela escreveu uma carta autorizando a coleção. É o que me deixa mais emocionado”, relata. Serão 30 “looks”, o maior número até então, com sobreposições, fibras naturais e camadas versáteis.

Theo destacou que será um desfile inclusivo, com uma modelo de 82 anos. Para o estilista, representar Goiás e a capital é um ato coletivo. “Goiânia é uma cidade muito nova. Estamos nos entendendo nesse mercado de moda. Sou muito bairrista, gosto de celebrar o que é meu, o que é nosso. Nunca faço isso sozinho.”

A coleção nova possui referências femininas tradicionais, com saias, vestidos e blusas estampadas com elementos que remetem à arquitetura de Goiás e à vida de Cora. Grampos e colheres de pau são alguns objetos que serão retratados nas roupas. “O desfile vai emocionar muitas pessoas. Vamos celebrar com os goianos”, finaliza.

Tais peças estarão disponíveis no ateliê, localizado na Rua 94, em Goiás, assim como no Eleonora Hsiung Ateliê, no Setor Marista. Além disso, o e-commerce da marca será relançada ao final da temporada do SPFW.