Grávida discute com motorista de aplicativo após ele se recusar a levar a mãe dela no banco da frente

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde desta quarta-feira (17), no Parque Residencial Ander, em Anápolis, após uma jovem, de 26 anos, solicitar uma corrida por aplicativo e se desentender com o motorista.

O Portal 6 apurou que a vítima está grávida e indo para a Santa Casa, juntamente com a mãe, de 46, mas no momento de embarcar no veículo acabou discutindo com o condutor do veículo.

O motivo da discussão teria sido um pedido da jovem, que solicitou que a mãe fosse no banco do passageiro, por estar passando mal.

Após a recusa do motorista, ele proferiu diversas palavras de baixo calão e saiu do local antes da chegada da PM, depois de ser agredido e ter o carro vandalizado com uma pedra arremessada por um terceiro.

A polícia orientou a vítima quanto ao procedimento que deve ser feito para denunciar o suspeito.