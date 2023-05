Prefeitura de Goiânia autoriza retomada da Feira da Madrugada às quartas-feiras

A Prefeitura de Goiânia publicou no Diário Oficial do Município (DOM), uma portaria que autoriza a retomada no período de funcionamento da Feira da Madrugada, que fica na região da 44. A alteração no horário aconteceu em 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19, e permitia o funcionamento da feira apenas às quintas.

Com decisão, os trabalhadores poderão realizar a montagem das barracas nas noites de terça e a feira funcionará entre às 04h de quarta-feira até às 22h de quinta.

A medida foi assinada pelo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), Silvio Silva Sousa, e é de caráter excepcional, com validade até o final do ano.

Em nota enviada à imprensa, a Sedec alegou que a mudança no período de funcionamento surgiu a partir de uma solicitação dos trabalhadores para retomada do horário original. Ao todo, segundo a pasta, a feira possui 550 permissionários legalizados.

Segundo o órgão, a Feira Hippie, localizada na Praça do Trabalhador, não será contemplada com a portaria e seguirá funcionando aos sábados e domingos.