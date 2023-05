Rogério Cruz volta atrás e torna sem efeito indicações de vereadores ao comando do Imas

Em menos de 24 horas após realizar duas nomeações no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), recuou na decisão e tornou os decretos sem efeito.

Com a suspensão da medida, Gizza Laurene Carmo di Oliveira, esposa do vereador Welton Lemos (Podemos) retornará ao cargo de assessora especial do prefeito. Ela havia sido nomeada como presidente do órgão.

Já Bruna Lopes Nascimento, irmã da vereadora Gabriela Rodart (PTB) foi nomeada para a função de diretora de habilitação de atividades econômicas em áreas e prédios públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec). Inicialmente, ela tinha sido intitulada como secretária executiva do Imas.

O recuo ocorre em meio a uma série de nomeações, desde o início da semana, envolvendo parentes ou pessoas próximas à vereadores. Conforme a análise do cientista político, Guilherme Carvalho, o loteamento de cargos é para evitar possíveis desdobramentos que ocorram após o término da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Comurg.

“Como a CEI é um processo de inquérito, possivelmente poderia terminar com um desgaste maior do que o prefeito poderia suportar. O Rogério perdeu o controle da situação. A depender do que a CEI mostrar, o Romário só vai poder falar que não tem como evitar um processo. É assim que se constrói um processo de deposição de chefe executivo”.

Além das duas, outros três familiares e vereadores foram nomeados por Rogério Cruz nesta semana. Um deles foi o irmão do vereador Igor Franco (Solidariedade), Diogo Luiz, designado para a Sedec.

Os vereadores Thialu Guiotti (Avante) e Paulo Henrique da Farmácia (Agir) também foram nomeados para estar à frente das Secretarias de Esportes (Smesp) e a de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec).

O comando da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) também foi alterado e passará a ser responsabilidade do engenheiro Marcelo Torrubia de Oliveira. Ele foi indicado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Romário Policarpo (Patriota).

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Goiânia não explicou a anulação dos decretos e afirmou que as servidoras serão indicadas futuramente para outras funções na gestão municipal.