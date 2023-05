Quando uma mulher está sofrendo por amor, infelizmente, ela acaba se deixando levar pela ansiedade associada a uma emoção gigantesca.

Afinal, uma bomba de sentimentos invade o seu peito, como ansiedade, incerteza, insegurança e medo, fazendo com que ela sofra cada vez mais.

Bom e nessas horas, com os sentimentos à flor da pele, elas acabam agindo um pouco de forma inconsciente e irracional, o que só piora a situação toda.

6 coisas que uma mulher não deve fazer quando estiver sofrendo por amor:

1. Se humilhar

Quando uma mulher está passando por uma fase ruim no relacionamento, ela, em alguns casos, comete o erro de se humilhar pelo cara.

Nessas horas, ela tira os seus valores e respeito de jogo, e passa a agir de forma desesperada, tentando chamar atenção dele e impor um jeito que deseja ser tratada.

2. Insistir

Insistir demais nele enquanto está com o coração partido pode ser um grande erro e fazer um efeito contrário, ou seja, afastar mais ainda o cara.

A melhor coisa a se fazer é de fato entender que aquilo não vai dar em casa e o melhor é cair fora.

3. Fazer feiura depois de beber

Quando o álcool bate na corrente sanguínea no corpo daquela que sofre por amor, o perigo da humilhação aumenta em níveis gigantescos.

Afinal, essa mulher fica desesperada e perde a razão, tentando ligar aos prantos, faz vigia na porta da casa dele e comete loucuras.

4. Se deixar levar pela ansiedade

Para aquelas que não conseguem controlar muito suas emoções e ter uma boa inteligência emocional, ter ataques de ansiedade enquanto sofre por amor é muito comum.

O que acontece é que o mix de sentimentos toma conta do seu peito e aquela incerteza do futuro as deixa completamente ansiosas.

5. Querer saber como está a vida amorosa

Para elas é tentador saber se aquela pessoa está ou não em outro relacionamento, mas ir atrás disso, com certeza, vai ser muito torturador.

Afinal, ela nunca vai saber o que vai encontrar nessas buscas e isso pode a machucar muito! A melhor saída é não ir atrás de nada e ficar na sua.

6. Perguntar para amigos em comum

Por fim, algumas mulheres tendem a querer puxar assunto com amigos em comum sobre aquele homem inesquecível, mas isso também não vai ajudar em nada!

Por isso, é bom elas evitarem de querer saber e buscar pistas sobre como aquela pessoa seguiu a vida sem ti.

