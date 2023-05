Adolescente suspeito de matar padrasto que agredia a mãe dele é localizado em Anápolis

O adolescente, de 16 anos, e o amigo, de 18, suspeitos de terem assassinado Diego Roniere Vieira durante a tarde da quinta-feira (18), na Vila Jaiara, em Anápolis, foram identificados e detidos durante diligências da Polícia Militar (PM) e da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

Os supostos envolvidos estavam se escondendo em uma residência na região do Sítio de Recreios, no Vale das Laranjeiras. Ao serem abordados, eles confessaram a autoria do crime e descreveram terem cometido o mesmo com um único disparo de arma de fogo. As informações foram apuradas pela rádio São Francisco.

Logo após matarem o padrasto do menor, a dupla fugiu do local em uma moto, que foi posteriormente identificada pelos agentes, dentro do imóvel em que estavam se escondendo.

Na residência, também foi identificada uma espingarda calibre 20, contendo uma munição já deflagrada. O armamento se encontrava embrulhado em uma bermuda, com outras cinco munições ainda intactas. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Em depoimento, o jovem de 18 anos ainda pontuou que considera o adolescente como um irmão. Além disso, ressaltou que cerca de três meses atrás, o colega teria reclamado que estaria sofrendo violências físicas por parte do padrasto, e que a mãe também estava sendo agredida.

Para mais, em meados de fevereiro, ele relatou ter chegado na residência do amigo e visto ele sendo espancado por Diego Roniere com pauladas. Mais recentemente, há cerca de duas semanas, a companheira do homem teria recebido uma facada na mão.

Assim, justificando não aguentar mais sofrer agressões e ver a mãe também passando por situação semelhante, o adolescente relatou ao amigo que estava pensando em matar o padrasto.

Já no dia seguinte da revelação, o enteado pediu a arma para que pudesse cometer o crime e a guardou na casa do amigo até a quinta-feira (18), quando decidiu que iria ceifar a vida de Diego.

O colega então entregou o armamento e passado alguns minutos, ele escutou o barulho do disparo. Logo em seguida, eles fugiram.

O caso será agora investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).