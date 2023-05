Colisão entre carretas carregadas com produtos inflamáveis provoca incêndio na BR-153

Duas carretas se envolveram num acidente na tarde desta sexta-feira (19), na BR-153, em Rianápolis, próximo ao trevo de Uruana.

O Corpo de Bombeiros informou que os dois veículos estavam carregados. Um deles com papel chamex e o outro com produtos perigosos diversos.

O condutor da primeira carreta teve apenas a carga incendiada, enquanto que o segundo veículo foi totalmente tomado pelo fogo.

As chamas foram parcialmente contidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Ceres e Jaraguá. A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração da pista, enviou um caminhão pipa.

Nenhum dos condutores sofreu ferimentos graves. Um recusou atendimento médico, enquanto o outro foi encaminhado para o Hospital de Ceres.

O trânsito no local do acidente foi controlado e restringido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Ecovias do Araguaia recomenda atenção de motoristas e indica que reduzam a velocidade ao passarem pelo trecho.