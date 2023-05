Jovem entra em surto e ameaça toda a família após receber telefonema revelador

Uma situação totalmente fora do habitual envolvendo toda uma família chamou atenção, na tarde da quinta-feira (18), de vizinhos de um condomínio localizado em Aparecida de Goiânia.

Um jovem, de 25 anos, que estava sendo encaminhado pelo pai e pela mãe para uma clínica psiquiátrica, recebeu uma ligação que procrastinou o rumo da história. Do outro lado da linha um amigo informou que ele havia sido traído pela mulher, de 21 anos.

A notícia causou um surto e o suspeito retornou para casa, onde buscou o carro e uma faca. Em seguida, ele dirigiu até a residência da mulher e coagiu a irmã da vítima, de 10 anos, a abrir a porta do apartamento.

Dentro do local, o homem trancou a mulher no banheiro, proferindo diversas ameaças de morte, e fugiu com o filho, cuja idade não foi revelada. Acionada, uma equipe policial que estava patrulhando a região encontrou o homem, a criança e a sogra na entrada do condomínio.

Instruído a se deitar no chão, o homem recusou, afirmou que iria matar a todos a correu em direção ao elevador do prédio. Porém, um policial efetuou disparos contra a canela do suspeito para impedi-lo.

Caído, foi possível desarmá-lo e acionar o Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento e encaminhou o homem ao Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA). Não houve outros feridos.

De acordo com a família, esta não foi a primeira vez que o suspeito havia agido com violência. Na terça-feira (16), ele havia agredido a mulher fisicamente e, antes disso, já havia ameaçado o sogro.

Ao analisar o quadro, foi determinado que ele seria internado por tempo indeterminado.