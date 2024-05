Jovem morre após ser arremessado para fora do veículo em capotamento na BR-060

Caso se passou na altura do km 246 e corpo foi encontrado distante do veículo

Samuel Leão - 10 de maio de 2024

Caminhonete capotada na BR-060. (Foto: Reprodução)

Uma tragédia aconteceu na BR-060, na tarde desta quinta-feira (09), quando um jovem, de 24 anos, perdeu o controle da caminhonete que dirigia e capotou o veículo. Pelo forte impacto, a vítima não resistiu e morreu no local.

O caso se passou na altura do km 246, nas proximidades da cidade de Indiara, no Sudoeste de Goiás. O motorista trafegava de Goiânia para Rio Verde no momento do acidente.

Após o capotamento, o veículo acabou saindo da faixa e terminou de cabeça para baixo, no mato que circunda a rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu para atender à ocorrência, verificando o para-brisa do carro caído na beira da estrada.

Ao sondarem a região, encontraram o automóvel parcialmente destruído. O corpo do jovem estava distante do veículo, e as autoridades teorizam que a ausência do cinto de segurança teria sido um dos fatores que contribuiu com a tragédia.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria. A situação deverá ser investigada, para esclarecer as causas do acidente.