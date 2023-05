Avó divide opiniões ao impor condição para cuidar do neto enquanto a filha está no trabalho

Uma mulher decidiu compartilhar o descontentamento que está enfrentando com a mãe após pedir para que ela cuidasse do neto para a filha voltar a trabalhar e quitar as dívidas.

Sem se identificar no Reddit, a mãe de primeira viagem explicou que falou com a idosa, de 64 anos, e pediu para que ficasse neste primeiro instante com a criança. Porém, a resposta não foi das melhores.

De início, a senhora rejeitou totalmente a causa, alegando que a filha deveria seguir os caminhos dela e ser dona de casa, cuidando das crianças e dos afazeres domésticos.

Porém, a mulher explicou à avó da criança que está enfrentando uma crise financeira e precisa do dinheiro neste momento. Então a idosa informou os valores que cobraria.

US$ 20 por hora (cerca de R$ 100 reais). Foi este o preço estipulado pela mãe da mulher, tendo ainda algumas exigências, como levar a criança até a casa dela, juntamente de todos os itens e alimentos necessários.

Isso deixou a filha revoltada. “Ela não faz nada além de cozinhar e assistir TV o dia todo”, disse no fórum virtual. Já os internautas ficaram divididos.

Enquanto alguns acharam a idosa realmente radical e inflexível, outros pontuaram que a mãe de primeira viagem está sendo egoísta, já que o filho é dela e ninguém mais tem obrigação em cuidar da criança.

“Atitude totalmente válida a de sua mãe. Vovó criou seus filhos e não deve criar os filhos da filha dela”, disse uma pessoa.