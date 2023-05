Para quem está sempre cuidando da casa, as dicas de misturinhas para limpezas são sempre bem-vindas, certo? E, dessa vez, a mais recente tem encantado muitas donas de casas e, para ela, será preciso apenas colocar açúcar na água sanitária.

Parece simples e até duvidoso, mas existem explicações científicas que comprovam que essa dupla pode agir de forma maravilhosa, quando unida.

Se ficou curiosa para saber o que é possível melhorar em casa utilizando apenas o açúcar e a água sanitária, confira abaixo as dicas que o Portal 6 separou!

Entenda por que muitas donas de casa estão colocando açúcar na água sanitária:

Em primeiro lugar, o hipoclorito de sódio (NAClO), ou a simples água sanitária que já conhecemos, age diretamente na limpeza, retirando bactérias, fungos, manchas e mofos facilmente.

Mas ao contrário do que muitos pensam, o açúcar não age como um impulsionador deste processo. Na verdade, esses mini cristais age diminuindo as funções da água sanitária.

E você deve estar se perguntando como isso poderá funcionar então. Bom, ninguém se arrisca em colocar roupas coloridas manchadas, por exemplo, no alvejante. Isso porque o líquido poderia manchar as peças.

Com o açúcar adicionado, é possível que as manchas sejam removidas, sem que a oxidação das cores aconteça. Tanto para manchas, como para mofo nas roupas, a dica está aprovada.

Marcas de gordura e sujidades em vidros e paredes também podem receber a mesma dupla para auxiliar na limpeza.

No clareamento de roupas brancas, sem correr o risco de deixá-las amareladas, também é possível usar os dois componentes unidos.

Mais dicas

Existem ainda outras possibilidades para ajudar na limpeza das roupas, janelas, paredes e vasos sanitários com esses produtos. Adicionar detergente neutro e água em temperatura ambiente também podem ser duas escolhas excelentes.

Porém, há um sério aviso! Ao misturar o açúcar e o alvejante formará algumas bolhas, como se a dupla estivesse literalmente “fervendo”.

Isso acontece porque, na reação química entre a água sanitária e o açúcar, há liberação de gás tóxico, que criam as bolhas no líquido do molho e pode ser tóxica ao ser humano.

Portanto, use máscaras e se afaste um pouco após unir os dois produtos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!