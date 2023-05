Ganhou R$ 1 milhão na loteria e emocionou a todos ao dizer como os números foram escolhidos

Parte do luto é relembrar a pessoa amada a todo tempo. Porém, uma viúva jamais imaginou que o marido deixaria um legado tão grande antes de partir.

No Reino Unido, a mulher ganhou 166 mil libras, o que equivale a R$ 1 milhão, em uma loteria que foi marcada pelo esposo antes de falecer.

Anos antes, o casal Garry e Lesley McNally se mudou para um imóvel menor quando os filhos saíram de casa, localizada na Moss Bank Road, em Saint Helens, no Reino Unido.

Na mesma época, o homem comprou um bilhete de loteria do novo sorteio da People’s Postcode Lottery, chamado Millionaire Street.

Garry havia apostado no número do código postal da nova residência, no entanto, ele faleceu repentinamente. Lesley, de 54 anos, continuou jogando o mesmo número até que ele foi sorteado. A viúva tinha dois bilhetes, o que dobrou o prêmio.

Agora, a mulher planeja compartilhar os ganhos com os dois filhos, grata pela decisão de Garry.