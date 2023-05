Homem ignora medida protetiva e mata a ex na frente do filho de 11 anos

Uma história repleta de abusos e situações humilhantes acabou com a morte de uma mulher, de 38 anos, identificada como Poliana de Freitas. Ela foi morta pelo companheiro, Alcimar da Silva Duarte, de 46 anos, na frente do próprio filho, de 11 anos, em uma casa em Águas Lindas de Goiás. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (21).

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima havia obtido, em outubro de 2022, uma medida protetiva de urgência contra o autor que estipulava uma distância mínima de 250 metros entre os dois. Entretanto, em dezembro do ano passado, reatou o relacionamento com o homem – mas não compareceu ao fórum para solicitar desistência da medida.

No entanto, dois dias antes do crime, 19 de maio, a mulher procurou novamente uma delegacia da Polícia Civil (PC) para denunciar novas ameaças. Conforme ela, a discussão começou quando ela estava saindo para trabalhar, por volta das 6h. Alcimar teria revirado a bolsa da mulher e encontrado anticoncepcional e deduziu que a mulher o estava traindo.

Nesse momento ela deu um tapa no rosto do homem, que disse: ‘você está cavando a própria cova, se eu for preso quando sair da cadeia eu te mato’. Três dias antes, a mulher também relatou que ele tentou abusar dela enquanto tomava banho.

Alcimar não só não foi preso como cumpriu a ameaça. Na madrugada deste domingo (21), ele começou a agredi-la e, posteriormente, com o auxílio de uma faca, desferiu vários golpes que atingiram o pescoço, a nuca e a região na altura dos seios da vítima.

Além das agressões contra a ex-esposa, o autor também utilizou da mesma faca para cortar um dos dedos da mão esquerda do menor de idade. Após a ação, o homem pulou o muro da casa e fugiu da cena.

Logo em seguida, o jovem enviou uma mensagem para a irmã, de 20 anos, informando sobre o ocorrido. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local.

Ao chegarem na cena, os agentes se depararam com uma grande quantidade de sangue proveniente de um possível arrasto do corpo na sala de estar. O cadáver da vítima foi encontrado seminu e com perfurações de arma branca no pescoço do lado direito sobre a jugular, nuca, peito esquerdo e mão esquerda na parte externa da residência.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local.