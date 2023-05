Portal 6 atingiu recorde histórico de acessos em abril: mais de 33 milhões de acessos

A audiência do Portal 6 foi histórica em abril. O site bateu 33.442.370 visualizações de páginas, de acordo com o Google Analytics.

Número que superou a quantidade registrada no mesmo mês em 2022, quando o veículo alcançou 30.816.986 de visualizações. Até então, esse era o recorde de acessos.

Diretor-geral do Portal 6, Danilo Boaventura explica que este incremento de audiência coincide com a conclusão do Local Lab Brasil – programa de jornalismo do Google do qual o site foi um dos 100 participantes.

Desenvolvido em parceria com a Media.Monks e Hypertext, o Local Lab Brasil trabalhou ao longo de nove meses com consultoria e treinamento dentro de duas vertentes importantes para as organizações de notícias: técnica e negócios.

O Portal 6 também acaba de ser aceito pela Associação de Jornalismo Digital (Ajor), entidade que tem por objetivo contribuir para profissionalizar e fortalecer os veículos associados.

“Seguimos atentos às novidades do mercado e trabalhando para aprimorar cada vez mais nossa produção de conteúdo, que é aberto, independente e reconhecido pelos nossos leitores”, destaca Danilo Boaventura.