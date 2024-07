Ander, Jules & Barbosa e Engecom recebem Troféu Excelência

Com o aguardado prêmio em mãos, representantes puderam agradecer aos anapolinos pelo reconhecimento e carinho recebidos

Isabella Valverde - 11 de julho de 2024

Entrega do Troféu Excelência na Ander Imóveis. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

Nesta quarta-feira (10), uma equipe do Portal 6 entregou em mãos o grande prêmio do Troféu Excelência para os vencedores das categorias: melhor escritório de advocacia, imobiliária e incorporadora.

Com o aguardado prêmio em mãos, representantes da Jules & Barbosa, Ander Imóveis e da Engecom puderam agradecer aos anapolinos pelo reconhecimento e carinho recebidos.

A premiação idealizada pelo Portal 6 é uma forma de reconhecer os profissionais que tanto se dedicam pelo avanço de Anápolis.

Assim, nesta última fase do Troféu Excelência, foram contemplados os melhores da cidade nas categorias: escritório de advocacia, imobiliária e incorporadora.

Foram duas fases distintas até a escolha dos vencedores, sendo feita inicialmente uma consulta pública, por meio de um formulário disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6 e, posteriormente, a votação com os três mais indicados em cada categoria.

“Nascido em Anápolis, é uma honra para o Portal 6 reconhecer os trabalhadores que tanto lutam pelo desenvolvimento econômico de Anápolis, especialmente neste mês de julho, que a cidade completa seus 117 anos”, afirmou Weverthon Dias, diretor-geral do Portal 6.