Susana Werner anuncia o fim do casamento de 21 anos com Julio Cesar

A atriz e ex-modelo Susana Werner, 45, anunciou pelas redes sociais o fim do casamento com o ex-goleiro do Flamengo e da seleção brasileira Julio Cesar, 43.

“É com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo”, iniciou ela com legenda de uma foto em que o ex-casal aparece com os filhos.

“Em comum acordo, decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família”, concluiu.

O casal mantinha um relacionamento discreto. Em 2018, porém, houve uma polêmica em que ambos se viram envolvidos. No final de janeiro daquele ano, após Julio, que morava em Portugal com a família, ser anunciado no time do Rio, Susana mostrou descontentamento com a decisão do então marido -ele assinou um contrato de três meses e receberia um salário simbólico.

“Tenho muitas coisas que me prendem aqui. As mais importantes são meus filhos. Jamais deixaria eles para viver no Brasil”, disse Susana no Instagram.

Segundo ela, que tinha uma loja em Portugal, o trabalho e a escola dos filhos a impediriam de deixar o país europeu. Susana também afirmou que Julio tomou a decisão sozinho, sem consultá-la.

“Claro que a gente se ama, estava tudo maravilhoso. No sábado, a gente estava jogando boliche. No domingo, fui chamada para receber essa notícia. Maravilhosa. E qual era a notícia? Vou ali ser feliz e já volto.” Pouco depois, Werner apagou os vídeos.