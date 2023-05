Fãs de Taylor Swift pedem que ela se afaste de Matty Healy

Os fãs de Taylor Swift resolveram agir contra o envolvimento da cantora com Matty Healy. O vocalista de “The 1975” é acusado de racismo, preconceito e até fazer uma saudação nazista no palco e, por isso, os seguidores da estrela pop torcem contra a relação dos dois. Os “Swifties” chegaram a escrever uma carta aberta pedindo que ela se afaste do cantor.

“Embora os indivíduos tenham o direito de fazer suas próprias escolhas e formar relacionamentos, acreditamos que é essencial para aqueles que estão sob os olhos do público se posicionar contra a discriminação e responsabilizar a si mesmos e a seus associados… Permanecer em silêncio sobre ações que perpetuam o ódio e contribuem para a opressão sistêmica prejudica o progresso que foi feito em direção à igualdade e compreensão.”, diz um trecho do manifesto direcionado a Taylor.

Vários vídeos polêmicos de Matty Healy viralizaram depois que surgiram os primeiros boatos do relacionamento com Taylor Swift. Segundo o jornal “Daily Mail”, o vocalista do “The 1975” ‘personificou os japoneses que trabalhavam em campos de concentração, menosprezou a língua indígena escocesa ao confundi-la com o sotaque escocês e zombou dos sotaques havaiano, inuit e chinês’, em uma tentativa de adivinhar a herança da rapper do Bronx, Ice Spice.

Healy chegou a se justificar diante da repercussão negativa sobre Ice Spice. “Não quero que algo assim seja mal interpretado para ser maldoso”, disse ele durante um show na Nova Zelândia. “Eu não me importo de ser um pouco brincalhão (…) não quero ser visto como um cara maluco.”, disse. Mas, os fãs de Swift não o perdoaram e passaram a usar a hashtag “#SpeakUpNow”, onde pedem a Taylor que refletisse sobre sua associação com a estrela do rock, devido às suas “ações [que] contribuem para a perpetuação do ódio, estereótipos e objetificação”.

No último sábado (20), a cantora fez um show em Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos, e deixou claro que o namoro com Healy vai muito bem. “Sinto vontade de dizer a você que nunca estive tão feliz e em todos os aspectos da minha vida. Não é apenas a turnê… A minha vida finalmente parece fazer sentido”, explicou ela antes de apresentar sua música “Question…?” de seu novo álbum, o “Midnights”.

Taylor passou por uma separação no início deste ano, quando terminou seu relacionamento de seis anos com Joe Alwyn. Ela e Matty foram vistos juntos algumas semanas depois e a frequência teria aumentado bastante nos últimos tempos. Ele, inclusive, já foi flagrado em vários shows da atual turnê da cantora.