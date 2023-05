Tratamentos capilares viram tendência em Anápolis para homens conquistarem autoestima

Cada vez mais homens vêm buscando tratamentos capilares. Em um contexto no qual era necessário sair do Brasil para realizar tais intervenções, é impressionante a forma com a qual Anápolis tem ganhando mercado nesta área.

Ao Portal 6, Jefferson da Silva, médico e sócio na Capilife, relembra que, bem no começo, cerca de 15 anos atrás, essas novidades ainda não estavam disponíveis no país.

“Os homens que desejavam tratar da calvície com implantes tinham que se deslocar até países asiáticos para serem atendidos”, conta.

Segundo o médico, um dos destinos mais procurados era a Turquia, onde na época os clientes chegavam a pagar 8 mil dólares, o que, corrigido pela inflação, ficaria na casa dos R$ 56 mil atualmente.

Jefferson da Silva explica que, hoje em dia, a depender do grau de calvície do indivíduo, os valores giram em torno de R$ 16 mil, sendo que um resultado satisfatório começa a aparecer por volta de oito meses após a intervenção e o definitivo somente com um ano.

Apesar de longo o prazo até poder ser visto resultado, isso não parece desanimar os clientes. É como destaca Fábio Antunes, enfermeiro Capilife, uma das pioneiras neste ramo na cidade.

“No começo eu lembro que a gente operava em torno de dez pacientes por mês, hoje a gente faz em torno de dois procedimentos por dia”. A clínica foi fundada em 2017 e a procura pelos serviços cresceu abruptamente especialmente a partir de 2019.

Para o profissional, passou-se a época em que salões de estética eram nichos exclusivos do público feminino. Com esse paradigma quebrado, o público masculino, assim como o mercado, tomaram ciência de que podiam se beneficiar muito dessa nova tendência.