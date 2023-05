Alerta dos bancos para clientes que estão perto de fazer aniversário

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um alerta aos clientes que estão perto de fazer aniversário. Isso porque um novo tipo de golpe está circulando no Brasil e atinge principalmente datas comemorativas, como os aniversários.

Na prática, os criminosos entram em contato com a vítima para oferecer um presente, mas, ao invés de entregar o produto, acabam utilizando a ligação para conseguir informações bancárias.

O modus operandi dos golpistas funciona da seguinte forma: após obterem os dados pessoais das vítimas, os criminosos afirmam que possuem um brinde para entregar ao aniversariante, mas insistem que a pessoa o receba pessoalmente.

Após isso, um entregador vai até a residência da pessoa com flores, bolos ou cosméticos e solicita que a vítima faça o pagamento de uma taxa.

Ao fazer o pagamento, o entregador pode utilizar uma maquininha com o visor danificado ou outra estratégia que consiga impossibilitar a visualização do preço cobrado. Dessa maneira, os criminosos conseguem aplicar o “golpe da maquininha”, em que o golpista consegue clonar o cartão de crédito, descobrir a senha da pessoa e, posteriormente, duplicar a compra e fazer com que a vítima pague valores maiores do que aquilo que foi combinado.

Outra técnica também utilizada por eles é a de pedir para que a pessoa coloque a senha na tela errada, o que permitirá que o bandido veja o código e faça uma troca do cartão original por um falso.

De acordo com a Febraban, os criminosos também podem pedir que a vítima tire uma selfie para receber o brinde, sem saber que, na realidade, eles necessitam do conteúdo para fazer uma autenticação biométrica para uma operação de crédito.

Por isso, o banco orienta que os consumidores que estão prestes a fazer aniversário não aceitem presentes e brindes inesperados sem saber o remetente, sempre confiram o valor da compra na maquininha e sempre verifiquem o nome no cartão para ter certeza de que ele realmente é seu.

Além disso, a instituição também orienta que as pessoas desconfiem de grandes oportunidades de compra e promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto.

