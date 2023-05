Avós de Ana Castela aprovam namoro com Gustavo Mioto

Ana Castela não assume publicamente o namoro com Gustavo Mioto. Todas as vezes que é questionada sobre a relação, a cantora disfarça e prefere dizer que ainda “está conhecendo melhor” o cantor. Neste final de semana, ela surpreendeu os fãs durante um show, em Sales de Oliveira, São Paulo, ao convocar as duas avós para subirem ao palco e expressarem as suas opiniões sobre o sertanejo, que estava no show. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado por fãs nas redes sociais.

“Você não acha que o Gustavo é bonzinho?”, começou Ana, sendo respondida por uma das avós: “Você tem que namorar ele”. Com o delírio do público, Castela pediu para que a outra avó opinasse: “Porque é a dela que vale”, afirmou a artista. A resposta foi a mesma: “Tem que namorar!”, afirmou a matriarca. “Tem que parar de enrolar as pessoas”, rebateu Gustavo Mioto.

Recentemente, Ana Castela se declarou para Gustavo Mioto, com quem vive um affair desde o início deste ano. Os flagras entre os dois começaram em março, mas eles se conheceram nos bastidores do programa TVZ, do Multishow, em outubro do ano passado. Na publicação, ela postou uma série de cliques em modo vídeo, com a música “Cruzando a Fronteira” como fundo sonoro.

Na legenda, ela colocou um trecho da canção. “Cê tá cruzando a fronteira. Esquece não. Que mais um passo cê abre a porteira”. Mioto respondeu imediatamente nos comentários com outro trecho romântico da música: “Cê não brinca comigo, que meu coração está quieto, está longe de qualquer risco”.

No início de abril, Mioto falou da relação com Ana Castela. “Não é um namoro. ‘Estamos nos conhecendo’ é uma boa definição (risos)… Tem sido muito massa conviver com ela”, contou à reportagem. “A Ana é uma menina muito especial e só quem não a conhece não gosta dela. A gente está se conhecendo mesmo e vamos ver…”, comenta ele, que acaba esticando o assunto ao comentar sobre as personalidades diferentes dos dois. “Ela é muito alegre. É uma mulher com bom humor e engraçada. Sou mais na minha. Sou bem mais contido e me considero tímido”, explicou.