Equatorial recebe multa milionária pela má prestação de serviços

Concessionária responsável pelo fornecimento e distribuição de energia em Goiás, a Equatorial foi multada em mais de R$ 10 milhões.

A penalidade aplicada pelo Procon foi em decorrência da má prestação de serviços na cidade de Jaraguá, na região Central do estado.

A alegação é de baixa qualidade nos serviços prestados e falta de retorno aos usuários em relação aos problemas na rede de energia da cidade.

Em nota, a Equatorial informou “que foi notificada sobre a multa aplicada pelo Procon e que adotará as medidas processuais cabíveis”.

A concessionária também reafirmou o compromisso “em atender todos os casos com o máximo de transparência e rapidez”.

Leia a nota da Equatorial na íntegra

“A Equatorial Goiás informa que foi notificada sobre a multa aplicada pelo Procon de Jaraguá e adotará as medidas processuais cabíveis. A companhia ressalta que as reclamações sobre fornecimento de energia elétrica no Procon Goiás diminuíram cerca de 50% de janeiro a abril deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Já na Agência Goiana de Regulação (AGR) a queda no número de reclamações foi de 28,6% também neste primeiro quadrimestre.

A distribuidora destaca que dispõe de um canal de atendimento exclusivo aos Procons, que conta com equipe especializada para prestar os devidos esclarecimentos a todas as solicitações registrada junto ao órgão. A empresa reafirma que está comprometida em atender todos os casos com o máximo de transparência e rapidez.”