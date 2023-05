Feriado da Padroeira de Goiânia: veja o que abre e fecha nesta quarta-feira (24)

O feriado da Padroeira de Goiânia será celebrado nesta quarta-feira (24) e, com isso, algumas órgãos públicos funcionarão com horário alterado. Além disso, o Paço e o Governo de Goiás comunicaram mudanças nos expedientes.

No Dia de Nossa Senhora Auxiliadora, as atividades consideradas essenciais ao cidadão não serão impactadas. Por exemplo, as unidades de saúde, de policiamento civil e militar, assim como o Corpo de Bombeiros.

Unidades do Vapt Vupt tanto na capital quanto em Senador Canedo funcionarão das 08 às 13h. Já o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) não haverá expediente nesta quarta-feira. Portanto, quem desejar atendimento deve acessar o site do Detran ou o aplicativo Detran GO ON, onde é possível realizar uma série de serviços.

A sede do Procon Goiás também não funcionará no feriado, mas consumidores poderão registrar reclamações pela internet, por meio do Procon Web. As unidades do Atende Fácil também não abrirão nesta quarta.

Em relação às unidades culturais, com exceção do Museu Pedro Ludovico e Cine Cultura, os demais espaços gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) na capital estarão fechados.

O Parque Mutirama manterá horário normal, com funcionamento de quinta a domingo, das 10h às 16h, assim como o Zoológico, que abrirá de quarta à domingo das 08h30 às 17h.

Quem pretende usar o transporte público deve se atentar aos horários, visto que os ônibus irão operar em regime de sábado.