Irmãs encontradas na GO-462 teriam sido esfaqueadas antes de serem carbonizadas pelo pai

As duas irmãs, de apenas 04 e 08 anos, que foram encontradas com os corpos carbonizados durante a noite desta segunda-feira (22), no interior de um veículo na GO-462, altura de Santo Antônio de Goiás, região Metropolitana de Goiânia, teriam antes sido esfaqueadas pelo próprio pai.

O Portal 6 apurou que próximo ao carro carbonizado, a Polícia Militar (PM) identificou que havia bastante sangue, além de ser encontrada uma faca de açougue médio também com vestígios.

Foram realizadas buscas incessantes pelas imediações, no entanto, até o momento, Ramon Souza Pereira, pai das crianças e apontado como autor dos assassinatos, ainda não foi localizado.

As investigações iniciais revelam que o crime teria sido motivado por vingança, pois o genitor desconfiava que a companheira poderia estar o traindo. Ao descobrir a suposta traição, ele ainda teria agredido a esposa.

Ao g1, o delegado Humberto Teófilo explicou que nesta segunda-feira (22), o homem, que atuava como motorista de aplicativo na capital, teria pegado o carro e buscado as filhas na escola, o que não possui o costume de fazer.

Antes do crime, Ramon ainda teria ligado para o avô das crianças avisando que iria matá-las. Pelo telefone, ele conseguiu ouvir os pedidos de socorro da neta, suplicando para que o pai não as matasse.