Jovem que conseguiu emprego de vendedora pede demissão no primeiro dia de trabalho e conta o motivo

Uma jovem foi contratada para o cargo de vendedora em uma loja e viralizou após expor o porquê de ter pedido demissão logo no primeiro dia de trabalho.

Identificada no TikTok apenas como @croissantwoman, a moça canadense contou que estava animada para o primeiro emprego. Então, quando foi chamada para ganhar um salário mínimo por oito horas trabalhadas, ela aceitou.

“Não representava muito dinheiro, mas era um trabalho. Então entrei no local e uma senhora me treinou. Ela foi muito simpática, abriu a porta para mim e começou a me ensinar a administrar a loja”, disse em um vídeo publicado.

A situação começou a ficar tensa para a jovem no começo do turno, quando a mulher disse à ela que seria responsável por controlar o caixa, checar o e-mail da loja e cuidar das remessas das embalagens compradas pela internet.

Chocada com a novidade, a canadense questionou se todos os vendedores faziam essa lição e a senhora respondeu que sim. Então, a moça apenas aceitou a frustração e continuou o serviço.

A gota d’água, segundo a jovem, foi quando ela foi informada que, dentre as horas trabalhadas, não teria intervalo para almoço ou lanche. Seriam 08h diretas, sem descanso.

“Eu odeio desistir, não sou de desistir. Mas no carro pensei: ‘nunca mais quero voltar lá’. E não é que eu odeie a empresa, acho que todos que conheci lá foram muito legais, mas como podem esperar isso? É demais que me paguem o salário mínimo”, disse.

Nos comentários, os internautas ficaram chocados com o abuso da empresa, tendo em vista que, nas leis canadenses, os funcionários têm direito de um intervalo a cada cinco horas trabalhadas, no mínimo.

“Nenhuma pausa é ilegal. Eles estão tentando passar as funções gerenciais como um trabalho de salário mínimo. Eles sabem o que eles estão fazendo e são maldosos”, disse uma pessoa.

Assista!