Placa colocada na porta de estabelecimento chama atenção de clientes

Texto surpreendeu pela sinceridade e chegou a receber apoio dos fregueses

Thiago Alonso - 25 de novembro de 2024

Placa chamou atenção pela sinceridade. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Já imaginou chegar a um estabelecimento e se deparar com as portas fechadas sem qualquer tipo de explicação? Bom, essa com certeza não foi a reação de clientes de uma loja que viralizou na internet com uma placa para lá de sincera.

O texto, colado na frente da empresa, está impresso em um papel com letras vermelhas e em caixa alta que dizem: “Hoje estaremos fechados, pois minha filha vai ganhar bebê, obrigada”.

A mensagem honesta e um tanto singela não passou despercebida pela freguesia, que se prontificou a felicitar a chegada do novo membro na família.

Com escritas de caneta, dizeres como “Parabéns!”, “Saúde para o bebê” e “Que Jeová abençoe a família” são acompanhados de desenhos de corações e sorrisos feitos à mão.

Nas redes sociais, internautas se comoveram e brincaram com a cena inusitada:

“Esse tipo de recado funciona bem e os clientes não se incomodam, porque entendem a situação”, comentou um jovem.

“Que coisa fofa, ainda dá pra acreditar no mundo”, disse outro.

“Brasileiro só não domina o mundo porque não quer: tem carisma, tem molho, tem tudo”, pontuou mais uma internauta.