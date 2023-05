Polícia Civil de Goiás procura professor suspeito de abusar de crianças de 6 e 9 anos

O professor Bento de Araújo Lima está sendo procurado pela Polícia Civil de Goiás, suspeito de ter abusado sexualmente de duas crianças, sendo uma de 06 e outra de 09 anos, em Aparecida de Goiânia.

Além do homem, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) também representou pela prisão preventiva da genitora das vítimas.

Com as provas dos crimes em mãos, a mãe das crianças foi presa ainda no dia 14 de março, pela Polícia Civil de Rio Verde. No entanto, desde então, Bento segue foragido da Justiça.

Ambos responderão pelos crimes de estupro de vulnerável e também por produzir e armazenar conteúdo pornográfico envolvendo menores.

O investigado atua profissionalmente como professor da rede municipal de educação de Aparecida, e é um antigo conhecido da polícia, contando com diversas ocorrências envolvendo o nome dele.

A imagem de Bento de Araújo foi divulgada com base na Lei nº 13.869 e Portaria nº 547/2021- PC, para que possam ser identificadas possíveis novas vítimas.