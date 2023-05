Professores da UEG podem entrar em greve na próxima semana, alerta sindicato

Sem resposta, após a manifestação desta terça-feira (23) no Palácio Pedro Ludovico, em Goiânia, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Goiás (Adueg) afirmou que dará o prazo de uma semana para que o Governo de Goiás estabeleça um canal de diálogo efetivo. Então, será decretado greve.

“Tivemos presença de representantes de boa parte das unidades, como Morrinhos, Iporá, Goiás, Goiânia, Anápolis, Aparecida, Itumbiara…”, relatou ao Portal 6, o professor e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da UEG e do Conselho de Representantes de Unidades Universitárias na ADUEG-Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), Marcelo Moreira.

Entre as reivindicações, o corpo docente pede acesso ao Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), envio imediato do Plano de Carreira à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e o pagamento integral da data-base. Foi também decretado paralisação das atividades nesta terça-feira.

A manifestação, que iniciou às 09h, foi direcionada pelas autoridades de uma forma que os participantes ficaram no sol por horas, o que teria impactado a permanência, aponta Marcelo.

O professor afirmou que o Governo de Goiás não ofereceu respostas aos manifestantes, apesar da promessa de resposta do secretário-geral da governadoria, Adriano Rocha Lima, às mensagens enviadas pelo representante sindical ainda no período da tarde.

Portanto, a Adueg irá convocar uma Assembleia Geral para discutir os próximos passos, sendo que o estado de greve é uma possibilidade cada vez mais iminente. “Parece que o governo está testando a comunidade acadêmica. É uma pena, é a quarta vez que a gente tenta dialogar.”