Idoso tropeça, cai na rua e é atropelado por caminhão; câmeras flagraram o momento

Um idoso, de 65 anos, morreu na noite desta terça-feira (23), em Abadiânia, após ser atropelado por um caminhão.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o exato momento do acidente. Pelas imagens é possível ver a vítima andando na rua e tropeçando.

Poucos segundos após a queda ele é atropelado pelo caminhão e arrastado por aproximadamente 30 metros. Sem notar o ocorrido, o motorista segue viagem.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local do acidente para iniciar a investigação do ocorrido.

O motorista do caminhão ainda não foi identificado.