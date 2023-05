Motorista em alta velocidade bate caminhonete e provoca colisão de carros parados; veja

Três carros parados colidiram nesta quarta-feira (24), na Rua Quintino Bocaiuva, no Centro de Anápolis. A proprietária de um deles procurou a delegacia para registar a ocorrência.

O Portal 6 apurou que o acidente foi causado pelo motorista de uma Hilux que passou pela via dirigindo em alta velocidade, batendo na traseira de um dos automóveis.

Com o impacto da colisão, o veículo bateu no carro da frente, que se chocou com outro carro. O condutor da caminhonete fugiu.

Posteriormente foi descoberta a identidade do motorista da Hilux. O filho dele entrou em contato com a mulher e disse que arcaria com as despesas.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).