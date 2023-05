Unidades prisionais de Goiás passarão por inspeção pelo Conselho Nacional de Justiça

As unidades prisionais de Goiás passarão por uma inspeção, após um relatório do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas ter apontado indícios de graves irregularidades nos locais, por meio de infrações de normas internacionais e nacionais aplicáveis. A decisão foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A medida foi assinada pela ministra e presidente do CNJ, Rosa Weber, e pelo corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, e prevê que as vistorias aconteçam entre os dias 29 de maio a 02 de junho, momento em que os sistemas informatizados de tramitação de processos criminais e de execução penal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) serão analisados.

Inicialmente, o processo ocorrerá de maneira sigilosa e a comissão irá divulgar, ao fim da vistoria, um relatório sobre a ação.

Em nota à imprensa, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) afirmou que tomou conhecimento das inspeções e que prepara a segurança para a entrada dos integrantes do CNJ.

O órgão também reforçou que foram investidos R$ 111 milhões nos sistemas penitenciários e na compra de equipamentos de informática e hospitalares.